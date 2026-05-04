В Ирландии тысячи украинских беженцев могут оставить без жилья

Правительство Ирландии готовит отмену программы размещения украинцев в отелях и других коммерческих объектах. Из-за этого тысячи украинских беженцев могут остаться без бесплатного жилья уже этой осенью.

Об этом сообщает The Sunday Times. Государственный министр по вопросам иммиграции Ирландии Колм Брофи заявил, что правительство стремится ликвидировать «двухъярусную систему», при которой одни люди получают жилье на длительное время, а другие – нет.

«Мы стремимся к ситуации, когда во всех сферах будут царить равенство и справедливость, а это значит, что в вопросе доступа к жилью вы получаете его на тех же условиях, что и те, кто работает и проживает в Ирландии и также ищет жилье», – пояснил Брофи.

Процесс должен стартовать уже в августе и продлится в течение 6 месяцев.

Под эти изменения могут попасть примерно 16 тысяч человек, которые сейчас проживают в отелях и других коммерческих объектах. Каждый человек должен получить письмо за три месяца до выселения.

В то же время власти обещают, что поддержка сохранится для уязвимых категорий. Речь идет о людях, имеющих особые препятствия для самостоятельной жизни.

Как отмечает издание, ситуация на рынке аренды в Ирландии остается сложной: жилья мало, а цены высокие. При этом в министерстве считают, что часть украинцев сможет найти альтернативные варианты самостоятельно.

Брофи сослался на опыт прошлого года, когда после расторжения контрактов с отелями около половины украинцев самостоятельно нашли новое жилье.

«В подавляющем большинстве случаев, как мы видели на сегодняшний день, украинцы очень, очень стойкие в плане поиска жилья, так как здесь есть сильное украинское сообщество», – добавил он.

Кроме этого, Правительство страны будет постепенно сокращать выплаты местным жителям, принимающим украинцев у себя дома. А через год – отменит эту финансовую помощь. Это совпадает с завершением действия временной защиты в ЕС.

Напомним, в апреле в Ирландии предупреждали, что планируют в течение года завершить государственные программы размещения украинских беженцев и предложить им финансовые стимулы для добровольного возвращения в Украину.

В прошлом году власти Ирландии уже ужесточили условия для украинцев, ограничив срок проживания в государственных приютах с 90 до 30 дней. Однако позже появилась информация, что в 2026 году Дублин планирует увеличить финансирование программ поддержки для беженцев и соискателей убежища.

Похожие тенденции наблюдаются и в других странах ЕС. Так, в Чехии ранее озвучили намерения ограничить срок действия временной защиты для украинцев. А в Германии предложили ужесточить миграционную политику для украинских беженцев.

В свою очередь, власти Молдовы продлили срок временной защиты для украинских беженцев до 1 марта 2027 года.

