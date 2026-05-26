С 1 сентября все школьники получат бесплатные теплые обеды

Общество
Читати українською
В Украине с 1 сентября планируется обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся всех классов, сообщила премьер Свириденко.
Фото: t.me/svyrydenkoy

В Украине с 1 сентября планируется обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся всех классов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после совещания с руководителями областных военных администраций.

Она отметила, что в данный момент бесплатные горячие обеды уже получают все дети в прифронтовых общинах, а также учащиеся 1–4 классов по всей стране. Следующим этапом станет расширение программы на школьников 5-11 классов.

Для подготовки к запуску реформы правительство уже выделило 1 млрд грн на модернизацию пищеблоков в учебных заведениях. Финансирование получат 73 школьных столовых в разных регионах Украины.

Напомним, что горячие обеды для 1-4 классов запустили осенью 2024 года. До этого бесплатным питанием обеспечивали только учеников льготных категорий.

На инфографике «Слово и дело» – сколько школьников получают свидетельство о базовом и полном среднем образовании.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Школа Бесплатное питание Кабмин Питание Юлия Свириденко
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Штаты возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив – СМИ
В Запорожье выросло количество пострадавших в результате атаки оккупантов
С 1 сентября все школьники получат бесплатные теплые обеды
Украина определила 500 целей в Беларуси на случай вступления Лукашенко в войну – «Мадьяр»
SpaceX в пять раз повысила цены на Starlink для Пентагона – Reuters
Войска рф нанесли удар по кладбищу на Черниговщине, есть пострадавшая
Умеров без объявления прибыл в Берлин на переговоры: что известно
Доллар США установил новый исторический максимум по отношению к гривне
инфографикаМягкая сила Китая: Институты Конфуция в Украине и мире
авторская колонкаЧужие здесь не ездят: как Силы обороны Украины перекрывают логистику на юге
Больше новостей