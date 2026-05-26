С 1 сентября все школьники получат бесплатные теплые обеды

В Украине с 1 сентября планируется обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся всех классов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после совещания с руководителями областных военных администраций.

Она отметила, что в данный момент бесплатные горячие обеды уже получают все дети в прифронтовых общинах, а также учащиеся 1–4 классов по всей стране. Следующим этапом станет расширение программы на школьников 5-11 классов.

Для подготовки к запуску реформы правительство уже выделило 1 млрд грн на модернизацию пищеблоков в учебных заведениях. Финансирование получат 73 школьных столовых в разных регионах Украины.

Напомним, что горячие обеды для 1-4 классов запустили осенью 2024 года. До этого бесплатным питанием обеспечивали только учеников льготных категорий.

