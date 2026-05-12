ТОП-5 дистанционных школ Украины: рейтинг по результатам НМТ-2025

Результаты НМТ 2025 года окончательно закрепили лидерство за дистанционными школами. Аналитика образовательных порталов свидетельствует, что по среднему баллу отдельные онлайн-школы уже опережают большинство традиционных лицеев. Однако за этими цифрами стоит важный нюанс: успех ученика напрямую зависит от модели обучения.

Часто массовые платформы с тысячами выпускников работают по асинхронной модели (видеолекции), где индивидуальный контроль сводится к минимуму. Зато самые высокие показатели демонстрируют школы с синхронным обучением и «живыми» уроками. Именно такой подход позволил сформировать пятерку лидеров этого года.

Пятерка сильнейших дистанционных школ страны

По данным портала Education.ua, сформированным на основе отчетов УЦОКО, определилась пятерка сильнейших дистанционных школ страны по результатам НМТ-2025:

● ThinkGlobal – безусловное лидерство по среднему баллу и результатам по ключевым предметам.

● GoITeens School – уверенные позиции в техническом и математическом направлениях.

● Liko Education Online – стабильно высокие результаты выпускников.

● Kebeta Online и Main School – учебные заведения, демонстрирующие высокое качество подготовки в рамках ТОП-5.

Однако истинная эффективность школы проявляется в разрезе профильных дисциплин, которые открывают путь к престижным специальностям.

Профильное обучение: онлайн-школы против лицеев

Дистанционные учебные заведения доказали, что способны конкурировать даже с известными гимназиями. Например, сенсацией стали результаты по английскому языку: онлайн-школа ThinkGlobal не только возглавила список дистанционных учебных заведений, но и вошла в ТОП-5 всех школ Украины.

Эффективной является и подготовка по точным наукам. Например, в той же школе ThinkGlobal средний балл по математике составил 171,00, что является лучшим показателем среди дистанционных школ. Это доказывает: ежедневное живое взаимодействие и акцент на логике дают лучший результат, чем зазубривание типичных задач.

Международный вектор и ограничение рейтингов

Значительная часть выпускников онлайн-школ готовится к поступлению в ведущие зарубежные университеты, ориентируясь на экзамены SAT, IELTS или TOEFL. Поэтому, хотя рейтинги НМТ охватывают не всех учеников и отражают лишь часть успехов школы, высокие позиции в рейтингах остаются доказательством сильной академической базы.

Чек-лист для выбора онлайн-школы в 2026 году

● Формат занятий. Приоритет – «живые» уроки с учителями. Ребенок должен быть вовлечен в процесс, а не просто смотреть видео.

● Прозрачность. Отчеты об успеваемости, записи уроков и быстрая обратная связь – обязательные условия для онлайн-обучения.

● Академический фокус. Оценивайте результаты школы по предметам, необходимым вашему ребенку. Высокие оценки по английскому или математике – лучшее доказательство качества преподавания.

Трансформация онлайн-образования в Украине доказала: дистанционный формат обеспечивает не только безопасность, но и высокое качество знаний. Результаты НМТ-2025 стали официальным подтверждением того, что современная школа может быть эффективной, гибкой и комфортной для каждого ученика.