Ссоры в соцсетях достали Белый дом: Вэнсу посоветовали сделать паузу – NYT

Вице-президент США Джей Ди Вэнс использует социальные сети, чтобы спорить со своими критиками. По данным New York Times, его замечали за просмотром соцсетей даже во время встреч, а в Белом доме якобы советовали ему сделать паузу.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Издание отмечает, что Вэнс часто пользуется телефоном во время официальных встреч и использует соцсети для ответов критикам. Сам вице-президент ранее объяснял, что соцсети дают ему доступ к «нефильтрованным» мнениям людей.

«Я думаю, что одно из преимуществ социальных сетей заключается в том, что они на самом деле дают вам доступ к нефильтрованным сырым мыслям, и это одна из вещей, которые мне нужно слышать как политическому лидеру», – говорил Вэнс.

Недавно вице-президент сообщал, что взял перерыв от соцсетей на время Великого поста и удалил приложение X со своего телефона. По его словам, это помогло ему стать продуктивнее.

«Это одна из тех вещей, когда отсутствие этого как отвлекающего фактора, я думаю, сделало меня намного продуктивнее. Вы не листаете все время, когда у вас есть пять минут. Я действительно могу что-то прочитать, в отличие от того, чтобы, знаете, листать или отвлекаться на X», – заявил он.

В то же время Вэнс говорил, что планирует снова установить приложение на телефон.

По данным NYT, руководительница аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз недавно посоветовала Вэнсу сделать перерыв от соцсетей. Причиной якобы стало то, что такие онлайн-перепалки считают недостойными его должности.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг опроверг, что такой разговор между Уайлз и Вэнсом состоялся.

«Мы опровергли это New York Times, и они отказались опубликовать нашу цитату. Полные фейковые новости. Этого якобы “разговора” никогда не было», – заявил он.

В материале NYT также говорится о президентских перспективах Вэнса. По данным издания, Дональд Трамп до сих пор не определился со своим политическим преемником и в разговорах с союзниками спрашивает, есть ли у Вэнса все необходимое, чтобы стать его преемником на выборах 2028 года.

Также Трамп, по данным издания, сравнивает Вэнса с госсекретарем США Марко Рубио как потенциальными кандидатами на роль будущего лидера республиканцев. Сам Рубио заявлял, что поддержит Вэнса, если тот будет баллотироваться в президенты.

