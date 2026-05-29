В Румынии заявили о падении еще одного БПЛА и пообещали ответ

В румынском уезде Марамуреш на северо-западе страны обнаружили еще один беспилотник. Он упал на открытой территории и был без взрывной части.
В Румынии сообщили о падении еще одного беспилотного летательного аппарата в северо-западной части страны. Дрон оказался без взрывной нагрузки. В МИД уже отреагировали на дроновые атаки на страну.

Об этом в пятницу, 29 мая, проинформировал румынский канал TVR.

По словам мэра коммуны, который прокомментировал ситуацию СМИ, беспилотный самолет очень большой и имеет размах крыльев около 3 метров.

Беспилотник упал на многоэтажку в Румынии: есть пострадавшие (дополнено)В румынском городе Галац беспилотник упал на жилую многоэтажку. После удара произошли взрыв и пожар в квартире на 10-м этаже. Два человека получили лёгкие травмы, продолжается расследование обстоятельств инцидента.

Находку обнаружили в районе курортного региона страны, вблизи поселка Бесешть. Об этом стало известно в то время, когда все СМИ писали о падении еще одного ударного дрона рф, который попал в многоэтажный дом в городе Галац.

Уже известно, что найденный дрон не имеет взрывной нагрузки, а зону находки оцепили правоохранители и соответствующие службы.

«Территория была оцеплена, а делом занялась прокуратура при Апелляционном суде в Клуже, которая продолжит расследование для установления происхождения самолета и обстоятельств, при которых он прибыл в район», – сообщило СМИ.

Тем временем Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на попадание ударного дрона рф по жилому дому приграничного города Галац и пообещало принять меры.

МИД Румынии назвал инцидент серьезной и безответственной эскалацией со стороны россии. В ведомстве заявили, что Румыния примет необходимые меры в ответ на грубые нарушения со стороны рф.

«Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на это грубое нарушение международного права и своего воздушного пространства», – говорится в заявлении.

Вместе с тем Бухарест призвал НАТО и европейских партнеров ускорить поставки средств борьбы с дронами. А также заявил, что будет усиливать международное давление на россию.

Как известно, в ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, в румынском городе Галац на жилой дом упал российский беспилотник. После этого прогремел взрыв и возник пожар в квартире на 10-м этаже. Впоследствии румынское Минобороны подтвердило, что в Галаце упал именно российский дрон, залетевший в страну во время ночной атаки рф на приграничные объекты Украины.

Позже в НАТО отреагировали на этот инцидент, заявив, что находятся в контакте с румынскими властями и получают информацию о последствиях удара. Также в Альянсе отметили, что осуждают безрассудные действия россии.

Ранее российские дроны уже залетали в Румынию во время массированных атак на Украину. В частности, в мае БпЛА нарушил воздушное пространство страны, а в апреле сообщалось о падении обломков беспилотников.

