Тысячи протестующих перекрыли стратегическую трассу между Германией и Италией в Альпах

Тысячи жителей Австрии вышли на масштабную акцию протеста и перекрыли автомагистраль Бреннер. Это один из важнейших транспортных коридоров Европы, соединяющий Германию и Италию через Альпы. Люди требовали ограничить поток грузовиков и туристического транспорта, который годами создает пробки и ухудшает экологическую ситуацию в регионе.

Об этом пишет Reuters.

Акцию организовали жители долины Виппталь во главе с мэром городка Грис-ам-Бреннер Карлом Мюльштайгером. Именно через эту узкую альпийскую долину проходит автомагистраль Бреннер – один из главных путей для перевозки товаров между севером и югом Европы.

По данным австрийских СМИ, около трех тысяч протестующих собрались непосредственно на трассе и символически заблокировали движение. Перед началом акции полиция перекрыла подъезды к автомагистрали с обеих сторон. Водители, прибывавшие к месту блокирования, были вынуждены разворачиваться.

Несмотря на опасения по поводу транспортного коллапса, серьезных пробок удалось избежать. Большинство водителей заранее получили предупреждение и выбрали альтернативные маршруты или отказались от поездок. В то же время значительно вырос пассажиропоток на железной дороге, а поезда на этом направлении были переполнены.

Проблема чрезмерного транзитного движения через Тироль уже много лет остается предметом споров между Австрией и Германией. Местные власти неоднократно вводили ограничения для грузового транспорта, что вызывало недовольство немецких перевозчиков.

Дополнительно транспортную ситуацию усложнил инцидент в Италии. Вблизи Вероны неизвестные подожгли электрическое оборудование на железнодорожной линии Бреннер, из-за чего возникли перебои в движении поездов. Правоохранители проверяют возможную причастность радикальных экологических или анархистских группировок.

Напомним, ранее сообщалось, что волна протестов, забастовок и масштабных сбоев в работе транспорта охватила ряд стран Африки из-за стремительного подорожания топлива. Из-за бюджетного дефицита и нехватки валюты тамошние правительства начали отменять топливные субсидии, а в некоторых государствах беспорядки уже привели к человеческим жертвам.

Кроме того, обострение энергетического кризиса зафиксировали на Кубе, где из-за критического исчерпания запасов мазута и дизельного топлива возникли длительные отключения света, что также вывело жителей Гаваны на уличные акции протеста.

