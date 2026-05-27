В КНДР испытали новые крылатые ракеты с элементами искусственного интеллекта

Мир
Читати українською
Северная Корея заявила об испытаниях тактических баллистических ракет, РСЗО и новых крылатых ракет с элементами искусственного интеллекта.
Фото KCNA

Северная Корея провела испытания тактических баллистических ракет, реактивных систем залпового огня и новых крылатых ракет с элементами искусственного интеллекта, предназначенных для ведения современной войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на KCNA.

«Ядерный клуб»: сколько боеголовок имеют ядерные страныСША пока единственные, кто продолжают сокращать количество ядерных боеголовок в своем арсенале. В то же время россия, Британия, Китай и другие страны ядерного клуба увеличивают свои запасы. Подробнее о количестве боеголовок стран – на инфографике.

По данным Пхеньяна, испытания проходили под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына в неизвестной локации 26 мая. Тесты включали оценку мощности «специальной боевой части» для тактических баллистических ракет, надежности дальнобойных реактивных систем залпового огня и точности новых крылатых ракет с так называемым ИИ-наведением.

В KCNA заявили, что система управления была существенно модернизирована для условий современного боя, а также подчеркнули повышение автоматизации пусковых комплексов. Отдельно отмечается, что крылатые ракеты якобы оснащены навигацией и алгоритмами, которые позволяют поражать цели на расстоянии до 100 км, в том числе вблизи демилитаризованной зоны с Южной Кореей.

Аналитики отмечают, что это первый случай, когда Пхеньян публично упоминает использование элементов искусственного интеллекта в ракетных системах, хотя реальный уровень технологий в вооружении остается неизвестным и сложным для проверки.

Напомним, в марте Северная Корея заявила о «прорыве» в развитии ракетных технологий, которые потенциально могут использоваться для ударов по США и их союзникам. В частности, было проведено тестирование нового двигателя для ракеты, способной достичь США.

А в апреле сообщалось, что Северная Корея сделала «очень серьезные» шаги в расширении своих возможностей по производству ядерного оружия, в частности путем вероятного создания нового объекта по обогащению урана.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
КНДР Оружие Ракеты Северная Корея Вооружение Искусственный интеллект ИИ
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россия пригрозила Армении прекращением поставок газа и нефти из-за сближения с ЕС
ВАКС продлил расследование дела о завладении зерном ГПЗКУ
Миссия МВФ начала в Киеве новый пересмотр программы кредитования
Армия рф ударила по фермам на Черниговщине: есть разрушения, погибла женщина
В КНДР испытали новые крылатые ракеты с элементами искусственного интеллекта
ВАКС объявил приговор по делу о затоплении шахт в Луганской области
Верховный суд подтвердил конфискацию авто начальника управления Минюста
В МИД Польши оценили возможность наступления россии на страны НАТО
ВАКС оправдал руководителя Морской спасательной службы
В Одессе задержали клирика УПЦ (МП), который корректировал ракетный удар по городу
Больше новостей