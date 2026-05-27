В КНДР испытали новые крылатые ракеты с элементами искусственного интеллекта

Северная Корея провела испытания тактических баллистических ракет, реактивных систем залпового огня и новых крылатых ракет с элементами искусственного интеллекта, предназначенных для ведения современной войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на KCNA.

По данным Пхеньяна, испытания проходили под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына в неизвестной локации 26 мая. Тесты включали оценку мощности «специальной боевой части» для тактических баллистических ракет, надежности дальнобойных реактивных систем залпового огня и точности новых крылатых ракет с так называемым ИИ-наведением.

В KCNA заявили, что система управления была существенно модернизирована для условий современного боя, а также подчеркнули повышение автоматизации пусковых комплексов. Отдельно отмечается, что крылатые ракеты якобы оснащены навигацией и алгоритмами, которые позволяют поражать цели на расстоянии до 100 км, в том числе вблизи демилитаризованной зоны с Южной Кореей.

Аналитики отмечают, что это первый случай, когда Пхеньян публично упоминает использование элементов искусственного интеллекта в ракетных системах, хотя реальный уровень технологий в вооружении остается неизвестным и сложным для проверки.

Напомним, в марте Северная Корея заявила о «прорыве» в развитии ракетных технологий, которые потенциально могут использоваться для ударов по США и их союзникам. В частности, было проведено тестирование нового двигателя для ракеты, способной достичь США.

А в апреле сообщалось, что Северная Корея сделала «очень серьезные» шаги в расширении своих возможностей по производству ядерного оружия, в частности путем вероятного создания нового объекта по обогащению урана.

