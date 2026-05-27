Мэр города на Одесчине требовал 35 тысяч долларов за разрешение на строительство энергообъекта

Мэр одного из городов Измаильского района Одесской области требовал 35 тыс. долларов США неправомерной выгоды за выдачу разрешения, необходимого для строительства ветроэлектростанции, которую планировали реализовать украинская компания совместно с британским инвестором.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

10 ноября 2025, 19:23 Коррупция в энергетике во время войны: что известно о делах и фигурантах (обновлено) НАБУ и САП уже не впервые сообщают о разоблачении взяток или хищении денег в энергетике, в частности – в Энергоатоме, Укрэнерго и некоторых облэнерго. Подробнее о громких эпизодах и фигурантах дел – на инфографике Слово и дело.

По данным следствия, проект имел важное значение для региона, который регулярно подвергается российским атакам по энергетической инфраструктуре. Строительство ВЭС могло усилить энергетическую устойчивость и обеспечить дополнительные мощности генерации электроэнергии.

Для реализации проекта компании необходимо было получить ордер на удаление зелёных насаждений вдоль подъездных путей. Однако чиновник, как утверждается, сознательно затягивал выдачу документов, создавая искусственные препятствия и ссылаясь на отсутствие работников, технические проблемы и другие формальные причины.

Впоследствии во время личной встречи мэр озвучил требование: 30 тыс. долларов за «решение вопроса», а затем увеличил сумму до 35 тыс. долларов.

Правоохранители задокументировали дальнейшие действия в рамках уголовного производства. По версии следствия, для сокрытия незаконной выгоды использовалась схема с обменом наличных через посредника и переводом в криптовалюту с последующим зачислением на электронный кошелёк.

После первой части суммы в 10 тыс. долларов чиновник, как отмечается, подтвердил готовность выдать разрешение и активизировал процесс оформления документов. Впоследствии он получил ещё 25 тыс. долларов.

После передачи всей суммы в 35 тыс. долларов его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере). В настоящее время прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранении от должности. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в апреле прокуратура разоблачила масштабную схему хищения средств НЭК «Укрэнерго», которая действовала в течение 2022–2024 годов и привела к ущербу государству на более чем 447 млн грн. Всем фигурантам сообщено о подозрении.

А в марте Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили подсанкционного бизнесмена и его сообщников в присвоении около 68 млн грн украинских энергокомпаний.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.