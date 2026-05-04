Дрон атаковал лабораторию радиационного контроля на временно оккупированной ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило об атаке дрона на внешнюю лабораторию радиационного контроля на временно оккупированной Запорожской АЭС. Пострадавших нет, масштабы возможных повреждений уточняются.
Вчора, 3 травня, безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю на тимчасово окупованой Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«МАГАТЭ сообщили с ЗАЭС, что дрон атаковал её внешнюю лабораторию радиационного контроля (ECRL). Пострадавших не зафиксировано, и на данный момент неизвестно, была ли повреждена лаборатория, которая расположена за периметром ЗАЭС», – говорится в сообщении.

Как отмечается, команда МАГАТЭ, находящаяся на площадке, запросила доступ к объекту для оценки ситуации.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь подчеркнул, что любые атаки вблизи ядерных объектов могут создавать риски для ядерной безопасности.

Напомним, МАГАТЭ начало очередную миссию в Украине для оценки состояния электрических подстанций, обеспечивающих стабильную работу атомных электростанций. Эксперты посетят 14 объектов в рамках уже седьмой подобной инспекции.

А в конце апреля на территории возле ЗАЭС в результате удара российского дрона погиб работник станции.

Также недавно Гросси заявлял, что риск ядерной катастрофы в мире сейчас достиг уровня, которого не наблюдали со времён Холодной войны.

Беспилотник Радиация Война с Россией Дрон Запорожская АЭС Война в Украине ЗАЭС
