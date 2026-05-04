Дрон атаковал лабораторию радиационного контроля на временно оккупированной ЗАЭС

Вчора, 3 травня, безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю на тимчасово окупованой Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«МАГАТЭ сообщили с ЗАЭС, что дрон атаковал её внешнюю лабораторию радиационного контроля (ECRL). Пострадавших не зафиксировано, и на данный момент неизвестно, была ли повреждена лаборатория, которая расположена за периметром ЗАЭС», – говорится в сообщении.

Как отмечается, команда МАГАТЭ, находящаяся на площадке, запросила доступ к объекту для оценки ситуации.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь подчеркнул, что любые атаки вблизи ядерных объектов могут создавать риски для ядерной безопасности.

Напомним, МАГАТЭ начало очередную миссию в Украине для оценки состояния электрических подстанций, обеспечивающих стабильную работу атомных электростанций. Эксперты посетят 14 объектов в рамках уже седьмой подобной инспекции.

А в конце апреля на территории возле ЗАЭС в результате удара российского дрона погиб работник станции.

Также недавно Гросси заявлял, что риск ядерной катастрофы в мире сейчас достиг уровня, которого не наблюдали со времён Холодной войны.

