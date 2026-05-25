В Эстонии объяснили, зачем путину нужна Европа в переговорах по Украине

Российский диктатор владимир путин хочет втянуть в мирные переговоры по Украине Европу, поскольку видит для себя выгоду. Он будет пытаться выиграть время, чтобы усилить позиции россиян и добиться ослабления санкций.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, пишет ERR.

Поскольку США отошли от ведущей роли в переговорах по завершению войны между россией и Украиной, Москва переключилась на Европу и хочет добиться ее посреднической роли.

«Фактически в своем прежнем виде эти переговоры завершились. Сейчас все понимают, что путин хочет втянуть Европу в этот процесс. Переговоры, которые длились больше года и на самом деле больше напоминали просто разговоры, дали ему возможность выиграть время. Мы видим, что за этот период он активно продолжал войну и терроризировал украинское общество на протяжении всей зимы», – подчеркнул Цахкна.

11 мая 2026, 16:40 Переговоры по-российски: как Кремль ищет паузу Анализ кремлевской риторики о готовности к миру после парада 9 мая: визит Фицо, попытка навязать удобных посредников, риск Минска-3 и угрозы для Украины, ЕС и соседей россии.

По его словам, санкции бьют по рф, поэтому путину снова нужно время. В этот раз он хочет, чтобы Европа сосредоточилась на посреднической роли по завершению войны, которую развязала россия в Украине, а не работала над новым пакетом санкций.

«Идея как раз и заключается в том, чтобы втянуть Европу в роль посредника. Мы видим, что европейские санкции сделали свое дело. Мне нравится, как украинцы называют их дальнобойными и глубинными санкциями, что означает, что удары действительно работают. Теперь путину необходимо выиграть время», – подчеркнул эстонский министр.

Цахкна объясняет, что в новом пакете европейских санкций есть очень «болезненная вещь» для путина, поэтому он пытается тянуть время и переключить внимание ЕС. По его мнению, если бы Европа взяла на себя роль посредника, они бы уже не говорили о следующем пакете санкций, который сейчас готовят.

«Там есть одна очень болезненная вещь, которой путин боится: полный запрет морских услуг на территории всего Европейского Союза и целый ряд других санкций», – пояснил он.

ERR пишет, что министры иностранных дел европейских стран понимают, что срочная встреча с путиным могла бы ослабить позиции Европы и не принесла бы пользы Украине. Поэтому глава эстонского МИД предупреждает, что Европе наоборот стоит выдержать стратегическую паузу и сейчас оказать на россию большее давление, чтобы заставить российского диктатора перейти к серьезным переговорам, к которым тот, по его словам, пока не готов.

«Роль посредника означает нейтральную позицию для поиска компромисса между Украиной и россией. Это абсолютно не наша цель. Наша цель – сформулировать и, если когда-нибудь пройдут какие-то переговоры, отстаивать то, как будет выглядеть европейская архитектура безопасности», – подытожил Цахкна.

Кроме того, глава эстонского МИД сообщил, что на следующей неделе европейские министры иностранных дел встретятся на Кипре, где планируют обсудить этот вопрос.

Напомним, недавно президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности в случае необходимости представлять Европейский Союз на возможных переговорах с россией по завершению войны в Украине.

Тем временем СМИ узнали, что среди кандидатов ЕС на роль представителя в мирных переговорах по окончании войны в Украине есть следующие политики: верховный дипломат ЕС Кая Каллас, президент Финляндии Александр Стубб, бывший премьер-министр Италии Марио Драги, а также бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Однако, по данным СМИ, европейские дипломаты подчеркивают, что сначала необходимо определить содержание переговоров и границы диалога, а только потом назначать переговорщика.

Между тем в США заявляли, что в настоящее время трехсторонние мирные переговоры с участием Штатов, Украины и россии не проводятся. Но Америка готова выполнять свою посредническую роль в случае появления реальной возможности для продуктивных переговоров.

