В Эстонии впервые сбили беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны

В Эстонии впервые военные сбили беспилотник, который нарушил её воздушное пространство. Инцидент произошёл на юге страны, дрон был уничтожен истребителем миссии воздушной полиции стран Балтии над районом озера Выртсъярв.

Об этом сообщает Delfi.

По словам министра обороны Ханно Певкура, в эстонское воздушное пространство вошёл беспилотник, предположительно украинского происхождения, который мог направляться в сторону российских целей. Он подчеркнул, что это первый случай, когда Эстония самостоятельно сбила дрон-нарушитель.

Около 12:00 по местному времени вооружённые силы Эстонии направили экстренное предупреждение о возможной воздушной угрозе. Оно касалось южных уездов, в частности Тарту, Йыгевамаа, Вильянди, Валга, Выру и Пылва. В 12:55 военные сообщили, что угроза миновала.

По данным властей, гражданское авиасообщение в Эстонии не было нарушено. Сообщается также, что на фоне инцидента в регион могли быть направлены истребители ВВС Швеции, однако официального подтверждения этому нет.

Отдельно отмечается, что на северо-западе России в это же время фиксировались атаки беспилотников, из-за чего временно приостанавливалась работа аэропортов Пскова и Санкт-Петербурга.

Напомним, недавно в Литве в Утенском районе обнаружили обломки беспилотника, который, по предварительным данным, мог быть украинского происхождения.

Как известно, в марте Латвия, Эстония и Литва подчеркнули, что инциденты с падением украинских дронов на их территории свидетельствуют о важности укрепления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО. Также государства подтвердили свою поддержку законного права Украины на самооборону.

Также ранее Национальные вооружённые силы Латвии предупреждали о возможной угрозе в воздушном пространстве страны в приграничных районах из-за появления неизвестного беспилотника.

