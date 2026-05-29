Для «рабочих расходов»: у эксчиновника ЦРУ обнаружили 300 кг золота и 2 млн долларов

Бывшего высокопоставленного чиновника ЦРУ задержали по обвинению в масштабном хищении государственных средств и хранении дома золота и наличных денег на десятки миллионов долларов.

Об этом сообщает Sky News.

По данным судебных документов, Дэвид Раш был задержан на прошлой неделе по подозрению в хищении публичных средств. Во время обыска в его доме в штате Виргиния следователи изъяли более 300 золотых слитков общей стоимостью более 40 млн долларов, около 2 млн долларов наличными и десятки элитных часов.

ФБР указывает, что с ноября по март Раш запросил и получил «значительное количество иностранной валюты и десятки миллионов долларов в золотых слитках на служебные расходы». По версии следствия, он «сознательно присвоил, украл, похитил или сознательно конвертировал ценную вещь», хотя деньги предполагались для рабочих расходов.

Часть средств также была обнаружена в хранилище вблизи его офиса. Раш находится под стражей до судебного заседания. Его адвокаты ситуацию не комментируют.

Отдельно ФБР заявляет, что мужчина годами предоставлял ложные данные об образовании и военной службе, в частности, утверждал, что был пилотом ВМС США и учился в двух университетах, однако эти данные не подтвердились расследованием.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует масштабные сокращение в ЦРУ и других разведывательных структурах США.

Также известно, что Трамп отстранил одну из высокопоставленных офицерок ЦРУ, которая координировала аналитику по россии и участвовала в подготовке доклада о вмешательстве Кремля в выборы 2016 года.

