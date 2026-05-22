В ВСУ отреагировали на обвинение путина в ударе по колледжу в Старобельске

Генштаб ВСУ сообщил, что информация рф о якобы поражении украинскими силами колледжа в Старобельске и не соответствует действительности.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация оккупантов о якобы поражении украинскими силами гражданской инфраструктуры в Старобельске Луганской области и не соответствует действительности.

Заявление было опубликовано в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что Силы обороны Украины наносят удары исключительно по военным объектам и целям, которые используются для ведения войны.

Там указали, что в ночь на 22 мая 2026 года были поражены ряд объектов российских войск, в том числе нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства противовоздушной обороны, пункты управления и личный состав противника. Среди целей был и один из штабов подразделения «Рубикон» в районе Старобельска.

В Генштабе также напомнили, что подразделение Рубикон является российским спецформированием, которое занимается развитием беспилотных технологий и, по данным украинской стороны, причастно к ударам по гражданским объектам на территории Украины.

Напомним, накануне российский диктатор владимир путин заявил, что в результате удара по колледжу в Старобельске погибли 6 человек, еще 39 пострадали, а 15 числятся пропавшими без вести.

Стоит также отметить, что еще 9 мая путин заявлял, что, по его мнению, война между рф и Украиной якобы близится к завершению, и сообщил, что готов к переговорам с президентом Зеленским в Москве. После этого оккупанты продолжили атаки на Украину.

