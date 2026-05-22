Путин обвинил ВСУ в ударе по общежитию в Старобельске и приказал подготовить «ответ»

Президент рф владимир путин заявил, что за ночной удар по колледжу в оккупированном Старобельске Луганской области якобы ответственны Вооруженные силы Украины.

Заявление диктатора цитируют российские СМИ.

По его словам, в результате удара погибли 6 человек, еще 39 пострадали, а 15 числятся пропавшими без вести.

«Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать», – утверждает путин.

Он также поручил Минобороны оккупантов подготовить предложения по «ответу» на атаку, поскольку «ограничиться заявлениями в такой ситуации невозможно».

Напомним, утром 22 мая назначенный российскими властями «глава» Луганской области Леонид Пасечник заявил, что украинские войска атаковали учебный корпус общежития колледжа в Старобельске, где якобы находились 86 учеников. Об атаке дронов сообщали росСМИ и военкоры, однако в ВСУ не подтверждали ударов по этому населенному пункту.

Стоит также отметить, что еще 9 мая российский диктатор заявлял, что, по его мнению, война между рф и Украиной якобы близится к завершению, и сообщил, что готов к переговорам с президентом Зеленским в Москве. После этого оккупанты продолжили атаки на Украину.

