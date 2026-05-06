К кредиту ЕС для Украины на €90 млрд присоединятся ещё несколько стран, кроме Британии

К кредитной программе ЕС для Украины объемом 90 млрд евро присоединятся Великобритания и еще несколько стран. Сейчас завершается финальная проработка международно-правовых документов по механизму финансирования.

Об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, передает Укринформ.

По его словам, сейчас завершается техническая проработка международно-правовых документов между Украиной и ЕС по этой кредитной программе, и процесс идет по графику.

«Что касается Великобритании, хочу обратить внимание, что еще на стадии подготовки 90-миллиардного займа было понимание, что потребность в макрофинансовой стабильности Украины требует немного большего объема помощи. Еще на той стадии было достигнуто предварительное согласие, что Великобритания и еще несколько стран присоединятся к этому займу, как только он будет сформирован», – отметил Качка.

Он добавил, что активное взаимодействие с международными партнерами активизируется после завершения работы над соглашением.

Напомним, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По словам президента Украины, этот пакет усилит украинскую армию, обеспечит большую устойчивость государства и позволит выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Также стало известно, что кредит Украине будет финансироваться за счет заимствований на рынках капитала и будет обеспечен резервами европейского бюджета. Это означает, что Украине не придется возвращать 90 млрд кредита.

Как сообщалось, Великобритания может начать переговоры о присоединении к кредитной программе ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро.

