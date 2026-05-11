90 млрд евро для Украины: СМИ заявляют, что Украина получит первый транш не раньше июня

Финансы
Читати українською
Украина начнёт получать первые средства в рамках нового кредитного пакета Европейский Союз на 90 млрд евро не раньше июня 2026 года.
Фото: Pexels

Украина начнёт получать первые средства в рамках нового кредитного пакета Европейский Союз на 90 млрд евро не раньше июня 2026 года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники в Брюсселе.

К кредиту ЕС для Украины на €90 млрд присоединятся ещё несколько стран, кроме БританииК кредитной программе ЕС для Украины объемом 90 млрд евро присоединятся Великобритания и ряд других государств. Сейчас продолжается финальное согласование международно-правовых документов по механизму финансирования

По данным журналистов, первый транш Украина должна получить в начале июня. Он будет включать 5,9 млрд евро военной поддержки и еще 3,2 млрд евро макрофинансовой помощи для покрытия потребностей госбюджета.

Информация журналистов фактически опровергает заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая 11 мая сообщила, что первые выплаты могут поступить уже на следующей неделе.

Также, по информации издания, в начале июня Украина ожидает получения очередного транша в рамках программы Ukraine Facility. Его выплата связана с принятием законопроектов, которые Верховная Рада поддержала в апреле 2026 года.

В то же время, как отмечают источники, три документа, необходимые для запуска механизма предоставления кредитных средств, пока еще находятся на стадии согласования между ЕС и украинской стороной.

Напомним, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По словам президента Украины, этот пакет усилит украинскую армию, обеспечит большую устойчивость государства и позволит выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Кредит Украине будет финансироваться за счёт заимствований на рынках капитала и будет обеспечен резервами европейского бюджета. Это означает, что Украине не придётся возвращать 90 млрд кредита.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Евросоюз Займ Вторжение России Война в Украине Финансовая помощь Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Удар по Днепру 5 мая: в больнице скончался пострадавший мужчина
дайджестРезультаты онлайн-опроса на тему «Адаптация к современным условиям: безопасность, привычки и уровень стресса»
К спецтрибуналу по агрессии россии присоединились еще две европейские страны
Полицейских подозревают в сокрытии обстоятельств смертельного ДТП на Хмельнитчине
авторская колонкаПереговоры по-российски: как Кремль ищет паузу
ВАКС отпустил под залог соорганизатора дела о жилье для переселенцев
Доллар США и евро дорожают: НБУ опубликовал курс валют на 12 мая
Минируют дронами и атакуют гражданских: в Силах обороны рассказали, где активизировались россияне
ЕС вслед за Британией расширил санкции против рф за депортацию украинских детей
90 млрд евро для Украины: СМИ заявляют, что Украина получит первый транш не раньше июня
Больше новостей