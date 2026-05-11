90 млрд евро для Украины: СМИ заявляют, что Украина получит первый транш не раньше июня

Украина начнёт получать первые средства в рамках нового кредитного пакета Европейский Союз на 90 млрд евро не раньше июня 2026 года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники в Брюсселе.

По данным журналистов, первый транш Украина должна получить в начале июня. Он будет включать 5,9 млрд евро военной поддержки и еще 3,2 млрд евро макрофинансовой помощи для покрытия потребностей госбюджета.

Информация журналистов фактически опровергает заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая 11 мая сообщила, что первые выплаты могут поступить уже на следующей неделе.

Также, по информации издания, в начале июня Украина ожидает получения очередного транша в рамках программы Ukraine Facility. Его выплата связана с принятием законопроектов, которые Верховная Рада поддержала в апреле 2026 года.

В то же время, как отмечают источники, три документа, необходимые для запуска механизма предоставления кредитных средств, пока еще находятся на стадии согласования между ЕС и украинской стороной.

Напомним, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По словам президента Украины, этот пакет усилит украинскую армию, обеспечит большую устойчивость государства и позволит выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Кредит Украине будет финансироваться за счёт заимствований на рынках капитала и будет обеспечен резервами европейского бюджета. Это означает, что Украине не придётся возвращать 90 млрд кредита.

