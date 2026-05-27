Миссия МВФ начала в Киеве новый пересмотр программы кредитования

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев и начала первый перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) для Украины объемом $8,1 млрд.

Об этом сообщила постоянная представительница МВФ в Украине Прішила Тофано, передает Интерфакс-Украина.

«Слово и дело» рассказывает о том, какие требования предъявляет МВФ к Украине и как правительство пытается их выполнить.

Как отмечается, делегацию возглавляет Гевин Грей. В рамках визита запланированы встречи с представителями украинской власти и партнерами, а также консультации по Статье IV Устава МВФ на 2026 год.

По словам Тофано, основное внимание переговоров будет сосредоточено на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах.

Как известно, ранее Украина в рамках новой программы взяла на себя обязательства по ряду фискальных мер, в частности законодательных изменений в сфере налогообложения. В то же время часть инициатив была отсрочена или пересмотрена: в частности, в апреле стороны договорились отложить введение НДС для упрощенной системы на год, а законопроект о налогообложении посылок до EUR150 Верховная Рада отклонила 26 мая.

Отдельно в рамках программы EFF остается структурный маяк по принятию законопроекта об автоматическом обмене информацией о доходах на цифровых платформах. Его рассмотрение во втором чтении ожидается в ближайшее время.

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время комментариев к визиту отметил, что стороны также обсудят возможные изменения в государственный бюджет, в частности увеличение выплат военнослужащим.

В 2026 году предусмотрено три пересмотра программы, по результатам которых Украина может получить дополнительное финансирование траншами на сотни миллионов долларов. Общий объем внешнего финансирования в рамках программы оценивается до $146,3 млрд в негативном сценарии.

Напомним, ранее сообщалось, что без принятия налога на недорогие международные посылки программа МВФ на 8,1 млрд долларов может оказаться под угрозой. Несмотря на то, что правительство во главе с Юлией Свириденко шукає альтернативи впровадженню ПДВ для самозайнятих осіб, еще один важный законопроект №15112-1, который касается налогообложения международных посылок, «завис» у парламенте без поддержки депутатов.

Как известно, первый транш помощи от Фонда объемом 1,5 млрд долларов Украина получила еще в марте, но дальнейшее финансирование зависит от того, будут ли выполнены необходимые реформы.

