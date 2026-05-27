В Украине упростят прохождение ВВК для иностранных добровольцев

Рада поддержала законопроект, который вводит чёткий порядок прохождения военно-врачебной экспертизы для иностранцев, которые служат или планируют служить в Силах обороны Украины.
В среду, 27 мая, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который регулирует порядок прохождения военно-врачебной экспертизы для иностранцев, которые проходят или планируют проходить военную службу в Украине.

Речь идет о законопроекте №15015, который предусматривает создание четкого механизма проведения военно-врачебных комиссий (ВВК) для иностранных граждан. Такие комиссии будут определять:

  • пригодность к службе
  • устанавливать причинную связь заболеваний, ранений и травм с прохождением военной службы
  • определять необходимость медико-социальной реабилитации и помощи.

Проведение экспертизы будут осуществлять ВВК, которые будут действовать при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел и других структур сектора безопасности и обороны, а также в государственных и коммунальных медицинских учреждениях.

Инициатором изменений выступило Министерство обороны Украины, которое отмечает, что действующее законодательство не содержало четкого регулирования процедуры ВВК для иностранных добровольцев, хотя требование подтверждения пригодности к службе уже существовало.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект и рекомендовал принять его, подчеркнув, что это будет способствовать привлечению иностранных кандидатов к службе в Украине.

Напомним, в начале мая Кабмин упростил правила оформления документов и пребывания в Украине для иностранцев, которые воюют в рядах Сил обороны или только планируют подписать контракт. Новые изменения должны убрать лишнюю бюрократию и урегулировать вопросы, которые ранее создавали трудности для военнослужащих из других стран.

Также сообщалось, что в Министерстве обороны Украины обсуждают создание специального подразделения, которое будет заниматься рекрутингом иностранцев и лиц без гражданства для службы в Силах обороны.

