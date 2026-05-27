Парламент Венгрии отменил выход страны из Международного уголовного суда

Парламент Венгрии в ускоренном порядке принял закон, который отменяет предыдущее решение о выходе страны из Международного уголовного суда.

Об этом сообщает Telex.

За соответствующий законопроект проголосовали 133 депутата, против выступили 37 представителей правящей партии «Фидес–KDNP», ещё 5 воздержались.

Документ предусматривает официальное отзыва процесса выхода, который был запущен ранее по инициативе правительства Виктора Орбана и поддержан парламентским большинством. Таким образом Венгрия остаётся участницей Римского статута и сохраняет обязательства в рамках системы международного уголовного правосудия.

Законопроект в парламент внёс лидер оппозиционной партии «Тиса» и новый премьер-министр страны Петер Мадяр, который заявил, что участие в Международном уголовном суде необходимо для обеспечения международной безопасности, защиты прав человека и привлечения к ответственности за тяжелейшие международные преступления.

Решение вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, в мае прошлого года парламент Венгрии окончательно одобрил законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда. Правительство вскоре сообщит генсеку ООН об этом решении.

Как известно, Венгрия ещё в начале апреля 2025 года подтвердила намерение выйти из Международного уголовного суда. В правительстве тогда заявляли, что МУС «превратился в политический орган».

