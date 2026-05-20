Мадьяр рассказал, где и когда планирует провести первую официальную встречу с Зеленским

Новый премьер-министр Венгрии предположил, что его первая официальная встреча с президентом Украины состоится в июне.
Фото: Getty Images

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предположил, что его первая официальная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится уже в июне.

Заявление политика приводит Reuters.

Стало известно, сколько украинцев доверяют Мадьяру и кто из лидеров ЕС теряет поддержкуУкраинское общество сохраняет устойчивую приверженность европейским политикам, однако некоторые лидеры теряют позиции по сравнению с мартом 2026 года. Так, по последним подсчетам, больше всех потерял Фридрих Мерц.

По его словам, переговоры лидеров могут пройти в Закарпатской области.

«Как я предлагал, в начале июня мы планируем встретиться с президентом Зеленским в Берегово – городе на Закарпатье с венгерским большинством», – сказал Мадьяр.

Он также выразил надежду, что страны смогут быстро провести консультации по вопросам прав венгерского меньшинства в Украине.

Напомним, 9 мая Петер Мадьяр официально возглавил венгерское правительство, сменив Виктора Орбана, который бессменно руководил страной в течение 16 лет.

Он уже успел отменить режим ЧП, который ранее ввел Орбан под предлогом так называемой «угрозы войны». Кроме того, Мадьяр объявил, что выходное пособие бывших министров правительства Орбана (а это почти 1 миллиард форинтов, или около €2,8 млн) будет направлено на нужды одного из детских домов в Украине.

Владимир Зеленский Закарпатье Венгрия Переговоры Петер Мадяр Встреча Зеленского и Мадьяра
