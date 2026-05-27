Антикоррупционный суд оставил с подозрением чиновника налоговой Сумщины

Высший антикоррупционный суд отказался отменить сообщение о подозрении, врученное начальнику управления налогового аудита Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области Людмиле Дядченко в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 21 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, адвокат Дядченко подал жалобу на уведомление о подозрении и просил ее удовлетворить, отменив подозрение.

«Отказать в удовлетворении жалобы», – говорится в решении.

Напомним, по версии следствия, начальница управления Дядченко по предварительному сговору с другими чиновниками требовала 2 млн грн и получила 1,5 млн грн от предпринимателя за успешное прохождение проверки и несоздание препятствий в дальнейшей хозяйственной деятельности общества на прифронтовой территории.

Ранее ВАКС взял под стражу начальницу управления ГУ ГНС Сумщины Людмилу Дядченко. Альтернативой содержанию под стражей ей определили 3,33 млн грн залога. В случае внесения средств она будет обязана: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Сумской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронное средство контроля.

