На Житомирщине компания украла 2,7 миллиона во время строительства командного пункта ВСУ

Служба безопасности и Бюро экономической безопасности Украины разоблачили компанию, которая разворовывала государственные средства во время строительства командного пункта ВСУ на Житомирщине. Фигуранты дела присвоили как минимум 2,7 миллиона гривен оборонного бюджета страны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Телеграм-канале.

По результатам комплексных мероприятий задержана совладелица частной компании, которая выполняла оборонный заказ и одновременно разворовывала деньги на строительстве командного пункта для бойцов одной из воинских частей.

15 мая 2026, 14:11

«Согласно заключенному соглашению, совладелица компании, которая одновременно является инженером по техническому надзору, должна была проконтролировать качество строительных работ и их завершение в обусловленные сроки. Вместо этого она «закрыла глаза» на срыв сроков выполнения заказа и подписала акт передачи незавершенного строительства на баланс воинской части», – говорится в сообщении СБУ.

Также установлено, что подрядчики использовали некачественные стройматериалы, поэтому военный объект непригоден для использования. Это подтверждает инженерно-техническая судебная экспертиза, проведенная правоохранителями.

Фигурантка получила подозрение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Ей грозит до 5 лет тюремного заключения. Расследование для установления всех лиц, причастных к сделке, продолжается.

Напомним, накануне в Киевской области разоблачили преступную группировку, которая присвоила 27 миллионов гривен, предназначавшихся для помощи населению деоккупированных общин в 2022 году.

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Государственного агентства резерва и еще трем фигурантам по делу о масштабном завладении средствами государственного предприятия.

Также стало известно, что мэр одного из городов Измаильского района в Одесской области требовал 35 тыс. долларов США неправомерной выгоды за выдачу разрешения, необходимого для строительства ветроэлектростанции.

Кроме этого, военная контрразведка СБУ и Бюро экономической безопасности разоблачили схему присвоения бюджетных средств на государственных закупках продовольствия для украинской армии.

