САП обжалует повторное закрытие дела нардепа Дубневича об УЗ

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует повторное закрытие уголовного производства по обвинению народного депутата Ярослава Дубневича и других о завладении 93,2 миллиона гривен филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця».

Об этом сообщает пресс-служба САП, но не указывает фамилии политика.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Дубневиче, дело в отношении которого было закрыто во второй раз.

«Прокурор САП готовит апелляционную жалобу на решение коллегии ВАКС от 26.05.2026 по закрытию уголовного производства по обвинению 8 человек, среди которых народный депутат Украины IX созыва и бывшие должностные лица филиала ЦОП УЗ, в незаконном завладении более 93 млн гривен средств ПАО. Решение суда принято из п. 10 ч. 1 в. 284 УПК Украины – истечение срока досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении (ст. 219 УПК). Отметим, что в ходе досудебного расследования сторона обвинения действовала в соответствии с требованиями УПК, действующими на момент принятия процессуальных решений. Не соглашаясь с решением суда, прокурор САП обжалует его в суде апелляционной инстанции», – сообщает прокуратура.

Как известно, в этом деле обвиняют нардепа Дубневича (в организации завладения денежными средствами); его бывшего помощника, первого заместителя начальника филиала «Центр обеспечения производства» УЗ Эдуарда Пушкаренко; председателя правления ПАО «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко и его заместителя Валерия Крячко; бывшего основателя ООО «Арго» Антона Шевченко; директора ООО «Корпорация КРТ» Олега Мисенга; начальника отдела верхнего строения колеи филиала «Центр обеспечения производства» УЗ Андрея Степаненко и двух работников этого отдела Татьяну Клепак и Оксану Захаревич.

Напомним, по версии обвинения, нардеп Дубневич предположительно является организатором схемы присвоения 93,2 миллиона гривен филиала «Центр обеспечения производства» ПАО УЗ во время поставки товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах. По данным детективов, как председатель комитета Верховной рады по транспорту, он якобы организовал и создал условия для закупки элементов пути за счет средств предприятия УЗ с нарушением законной процедуры, по завышенным ценам. Вместо переговорной процедуры закупки, как считает следствие, нардеп организовал проведение процедур открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий – ООО «Арго» и ООО «Корпорация КРТ», что повлекло нанесение ущерба на сумму 93,28 млн грн.

