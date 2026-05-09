В Кремле заявили о «неготовности» Украины к обмену пленными

В Кремле утверждают, что Украина якобы не готова к обмену пленными, который накануне анонсировал президент США Дональд Трамп.

Об этом сказал российский диктатор владимир путин и его помощник Юрий Ушаков, которых цитируют российские СМИ.

9 мая 2026, 21:56 Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским не только в Москве, но есть условие Глава Кремля владимир путин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако только с целью подписания мирного соглашения.

Несмотря на договоренности, достигнутые при посредничестве США относительно масштабного обмена военнопленными между Украиной и россией в формате «1000 на 1000» в течение 9–11 мая, в Москве заявили, что Киев якобы не направлял никаких предложений для реализации обмена.

Вечером путин заявил, что украинская сторона будто бы не выходила на связь с конкретными инициативами по обмену. По его словам, россия якобы ранее передала Украине список из 500 украинских военнопленных, но путин утверждает, что ответ от украинской стороны не был получен.

Перед этим помощник президента рф Юрий Ушаков заявил российским пропагандистским медиа, что подготовка обмена требует времени из-за необходимости согласования списков.

Он также утверждал, что Москва начала формировать списки еще до объявления перемирия и передала их украинской стороне, однако, по его словам, реакции от Киева не было.

Тем временем «Суспільне» со ссылкой на собеседника в Офисе президента пишет, что слова путина о якобы неготовности Украины к обмену пленными не соответствуют действительности. Работа над обменом в формате «1000 на 1000» продолжается.

По словам собеседника, договоренности по обмену были достигнуты при посредничестве США, а реализация процесса зависит от способности американской стороны выступить гарантом.

Напомним, накануне американский лидер Дональд Трамп сообщил о договоренности по трехдневному «перемирию» между Украиной и россией на 9–11 мая, а также анонсировал масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000». Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о предстоящем обмене.

Впрочем, несмотря на объявленное «перемирие», россияне продолжили атаковать Украину.

