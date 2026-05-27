Рада со второй попытки лишила мандата народного депутата Цабаля

Верховная Рада в среду, 27 мая, со второй попытки поддержала заявление народного депутата от партии «Голос» Владимира Цабаля о досрочном сложении мандата.

Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

За досрочное прекращение депутатских полномочий Цабаля проголосовали 257 народных депутатов.

Как известно, заявление о сложении мандата парламентарий подал ещё в апреле. Впервые Верховная Рада рассматривала этот вопрос 12 мая, однако тогда решение не набрало достаточной поддержки. Во время повторного голосования парламент одобрил его отставку.

Напомним, в конце апреля в Верховной Раде приняла присягу народный депутат от партии «Слуга народа» Елена Киёвец.

