ВАКС продлил расследование дела о завладении зерном ГПЗКУ

Экономика
Читати українською
Антикоррупционный суд частично поддержал прошение детектива НАБУ о продлении срока досудебного следствия.
фото: pixabay.com

Высший антикоррупционный суд продлил до 1 сентября срок расследования по уголовному производству по подозрению бывшего главы правления АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» Андрея Власенко и бизнесмена Романа Терещенко в соорганизации завладения зерном общества на 776 млн грн.

Такое решение 22 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Удовлетворить частично ходатайство. Продлить до 1 сентября 2026 года включительно (до пяти месяцев со дня уведомлений о подозрении) срок досудебного расследования по уголовному производству», – говорится в решении.

Ранее антикоррупционный суд заочно заключил под стражу экс-руководителя ГПЗКУ Андрея Власенко.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему завладения зерном ГПЗКУ. В состав организованной преступной группы входили бывшие топ-чиновники госкорпорации и представители иностранной компании. Следствие установило, что в 2021 году руководство ГНСКУ заключило с компанией-нерезидентом четыре внешнеэкономических контракта на поставку фуражной кукурузы.

Вопреки условиям договоров, предусматривавших 100% оплату товара к моменту перехода права собственности, оригиналы коносаментов на груз оказались у компании-покупателя. Это позволило беспрепятственно разгрузить суда и распоряжаться зерном, которое не было оплачено. Чтобы скрыть этот факт и создать ошибочное впечатление контроля над имуществом, в ГНСКУ оставили копии коносаментов с поддельными подписями и печатями. В результате таких действий государственная корпорация потеряла почти 106 тыс. тонн зерна стоимостью 776 млн грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция ГПЗКУ Зерно Высший антикоррупционный суд Андрей Власенко
Поделиться:

Другие новости политики

Новости

Россия пригрозила Армении прекращением поставок газа и нефти из-за сближения с ЕС
ВАКС продлил расследование дела о завладении зерном ГПЗКУ
Миссия МВФ начала в Киеве новый пересмотр программы кредитования
Армия рф ударила по фермам на Черниговщине: есть разрушения, погибла женщина
В КНДР испытали новые крылатые ракеты с элементами искусственного интеллекта
ВАКС объявил приговор по делу о затоплении шахт в Луганской области
Верховный суд подтвердил конфискацию авто начальника управления Минюста
В МИД Польши оценили возможность наступления россии на страны НАТО
ВАКС оправдал руководителя Морской спасательной службы
В Одессе задержали клирика УПЦ (МП), который корректировал ракетный удар по городу
Больше новостей