В Украине появится День украинской музыки

Верховная Рада учредила новый праздник – День украинской музыки, который ежегодно будут отмечать в третью субботу сентября.

Об этом сообщила пресс-служба ВР.

Как отмечается, соответствующий законопроект поддержали 292 народных депутата.

Новая памятная дата будет отмечаться ежегодно в третью субботу сентября. Ее введение призвано почтить вклад украинских исполнителей и представителей музыкальной индустрии в развитие национальной культуры, а также поддержать культурное сопротивление в условиях вооруженной агрессии рф и усилить украинское культурное пространство.

В парламенте отмечают, что дата связана с фестивалем «Червона рута» 1989 года – одним из ключевых событий в истории современной украинской музыки. Также инициатива рассматривается как инструмент культурной дипломатии Украины.

Принятый законопроект также направлен на сохранение памяти об историческом значении фестиваля и консолидацию музыкального сообщества для развития отрасли.

Напомним, еще в июне 2022 года Верховная рада поддержала законопроект относительно запрета российской музыки в общественных местах и ​​медиа, а также запретила импорт и распространение книг из России и Беларуси.

А в декабре прошлого года сообщалось, что в Украине активно работают над механизмом блокировки российских исполнителей на музыкальных стримингах. В настоящее время ограничения будут касаться только исполнителей, которые уже находятся под санкциями СНБО.

