ВАКС объявил приговор по делу о затоплении шахт в Луганской области

Высший антикоррупционный суд признал виновными бывших главного инженера и главного механика обособленного подразделения шахта «Золотое» государственного предприятия «Первомайскуголь» в злоупотреблении служебным положением. Им назначили наказанием 3,5 и 3 года лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

По информации «Слово и дело», речь идет об экс-главном инженере шахты «Золотое» Игоре Новоселове и его экс-главном механике Денисе Харитонове.

«Высший антикоррупционный суд признал виновными главного инженера и главного механика ОП шахта «Золотое» ГП «Первомайскуголь» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины. Должности указаны к моменту совершения уголовного правонарушения. Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 и 3 года соответственно, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах государственной власти и местного самоуправления, на государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях сроком 1 год со штрафом 8 500 грн», – информирует суд.

Напомним, ранее по этому делу объявили в розыск бывшего исполняющего обязанности генерального директора государственного предприятия «Первомайскуголь» Артура Мирумяна. По версии обвинения, в 2017 году в Первомайско-Стахановском угледобывающем регионе Луганской области сложилась критическая ситуация с затоплением шахт Первомайская и Голубовская, расположенных на временно оккупированной территории Луганской области.

Для предотвращения техногенной катастрофы Правительство в 2018 году выделило средства для финансирования работ на шахте «Золотое». Распорядителем этих средств определили ГП «Первомайскуголь».

Закупки проводили по переговорной процедуре, так что госпредприятие избрало генерального подрядчика по самостоятельно определенным критериям без тендера. Им оказалась коммерческая компания, которая, в свою очередь, после получения контракта с ГП «Первомайскуголь» заключила договор с другой – на условиях субподряда. А та обратилась в шахту «Золотое», которая входит в ГП «Первомайскуголь», чтобы ее сотрудники выполнили необходимые работы.

Следствие установило, что руководители госпредприятия, его подразделения и руководители частных структур действовали в сговоре. В результате — из 33 млн грн из государственного бюджета, фактически перечисленных ГП «Первомайскуголь» своему же структурному подразделению, при посредничестве двух частных компаний незаконно переплачено более 14 млн грн.

