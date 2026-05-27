ВАКС оправдал руководителя Морской спасательной службы

Высший антикоррупционный суд признал невиновными директора казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба» Виктора Сударева и его бывшую заместительницу Аллу Куприй в злоупотреблении служебным положением. Специализированная антикоррупционная прокуратура подаст апелляцию.

Об этом сообщают пресс-службы ВАКС и САП, но не указывают фамилий обвиняемых.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Судареве и Куприй.

«Высший антикоррупционный суд вынес приговор, которым признал директора казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба» и его заместитель невиновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.28 ч. 2 ст. 364 УК Украины. Указанные лица оправданы в связи с недоказанностью в их действиях состава этого уголовного правонарушения», – информирует суд.

В САП заявили, что прокурор не согласен с указанным решением суда и будет отстаивать свою позицию в суде апелляционной инстанции.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении руководству МПСС. По версии детективов, чиновники МПСС взяли в лизинг у компанії «Теком-Лизинг» семь автомобилей Volkswagen (T6 Caravelle, T6 Kombi, Amarok RANCHO и 4 штуки Amarok RODEO) на три года без последующего оформления права собственности. Покупка указанной услуги обошелся Службе в более чем 16 миллионов гривен, в то время как стоимость покупки этих автомобилей составляет около 9,7 млн грн. Таким образом, указанными действиями предприятию нанесен ущерб.

Как установило НАБУ, директор КП «МПРС» Виктор Сударев лично общался с работниками ООО «Теком-лизинг» и ООО «Автомобильный Дом» (поставщик автомобилей), еще до объявления торгов, используя собственную электронную почту.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.