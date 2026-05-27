США планируют существенно сократить военные взносы в НАТО – Spiegel

США намерены значительно сократить объём военных ресурсов, которые они предоставляют для нужд НАТО, что может существенно изменить баланс сил и ответственности внутри Альянса.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники в НАТО.

21 октября 2024, 18:00

По данным издания, представитель Пентагона проинформировал высокопоставленных должностных лиц стран-членов Альянса в Брюсселе о планах Вашингтона сократить участие в так называемой модели сил НАТО (NATO Force Model). Эта система определяет, какие военные подразделения и ресурсы страны-члены должны быть готовы предоставить для коллективной обороны – в том числе в сжатые сроки.

Речь идёт о потенциальном сокращении американских «ключевых возможностей», которые традиционно являлись основой оборонного планирования НАТО: истребителей, стратегических бомбардировщиков, военно-морских кораблей, беспилотных систем и самолётов-заправщиков. Именно эти ресурсы обеспечивают быстрое реагирование Альянса на кризисные ситуации и являются критически важными для сдерживания потенциальных противников.

Фактически США предлагают перейти от модели, в которой они обеспечивают примерно половину общего военного потенциала НАТО, к новой системе, при которой европейские союзники должны значительно быстрее и в большем объёме закрывать собственные оборонные потребности. Это означает существенное усиление требований к оборонным бюджетам и возможностям стран Европы.

По информации Spiegel, сокращение может составить около трети американского вклада в боевую авиацию в рамках планирования Альянса. Отдельно обсуждается уменьшение количества кораблей, которые США резервируют для операций НАТО, а также полный отказ от предоставления подводных лодок в рамках совместного планирования. Такие шаги являются особенно чувствительными, поскольку именно США сейчас обладают наибольшими возможностями в этих сферах.

Несмотря на это, Вашингтон подчёркивает, что не отказывается от ядерного сдерживания в Европе. В то же время основная ответственность за конвенциональную оборону, то есть защиту от обычных военных угроз – постепенно должна перейти к европейским странам.

В НАТО, по данным источников, ожидали более постепенных изменений, однако предложенный сценарий оказался значительно более радикальным. Союзников предупредили, что им придётся быстро компенсировать возможные пробелы – уже к следующим встречам Альянса, где планируется обсуждение нового распределения сил.

В США такие изменения объясняют стратегическим пересмотром глобальных приоритетов. Вашингтон всё больше концентрируется на Индо-Тихоокеанском регионе, в частности на сдерживании Китая, который в США рассматривается как главный долгосрочный вызов. Отдельно упоминается сценарий возможного конфликта вокруг Тайваня после 2027 года, что потребует значительных американских ресурсов.

В Европе реакция осторожная. Правительства стран-членов НАТО официально не комментируют детали закрытых обсуждений, а в самом Альянсе заявляют, что перераспределение ответственности является логичным, поскольку европейские государства и Канада в последние годы увеличивают расходы на оборону.

Напомним, недавно на международном форуме GLOBSEC в Праге европейские лидеры подняли вопрос оборонной зависимости от Соединённых Штатов. Они поставили под сомнение целесообразность дальнейшей опоры на американское вооружение.

Причиной дискуссии стали противоречивые сигналы из Вашингтона относительно политики безопасности в Европе при администрации Дональда Трампа. В частности, министр обороны США Пит Хегсет отменил запланированное размещение 4 тысяч американских военнослужащих в Польше, после чего Трамп публично изменил позицию по этому решению.

Также известно, что Трамп неоднократно критиковал НАТО, заявляя о возможном выходе Вашингтона из Альянса. В частности, он называл блок недееспособным и заявлял, что серьёзно рассматривает возможность выхода из организации, назвав это вопросом, который «не подлежит пересмотру».

