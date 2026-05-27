В Одессе задержали клирика УПЦ (МП), который корректировал ракетный удар по городу

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одессе клирика УПЦ (МП), которого подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой и корректировке ракетного удара по городу в марте 2024 года.

Об этом сообщили в СБУ.

Как отмечается, задержанным оказался иерей одной из парафий местной епархии УПЦ (МП). По данным следствия, он передавал координаты для атаки по Одессе, в частности по рекреационной зоне портового города, которая была поражена двумя баллистическими ракетами «Искандер-М».

Первый удар, по информации СБУ, пришёлся на жилую застройку и гражданскую инфраструктуру. После прибытия экстренных служб российские войска нанесли повторный удар по той же локации. После атаки агент, как утверждают в спецслужбе, доложил куратору из ГРУ о последствиях обстрела и пытался «залечь на дно», однако был разоблачён и задержан по месту жительства.

Следствие установило, что клирик попал в поле зрения российских спецслужб из-за прокремлёвских комментариев в Telegram-каналах. После вербовки он, как отмечается, собирал данные о потенциальных целях в городе, используя Google Maps, а информацию передавал через чат-бот, администрируемый предателем Сергеем Лебедевым (псевдоним «Лохматый»), который находится в Донецке и сотрудничает с российской военной разведкой.

Кроме того, задержанный, по данным СБУ, передавал координаты позиций украинской ПВО, а также информацию об объектах энергетической инфраструктуры вблизи Одессы. После ударов по одному из энергообъектов он также информировал российскую сторону о последствиях поражения.

Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильный телефон, который он использовал для связи с российской разведкой и сбора данных.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения). Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, по состоянию на ноябрь 2025 года с начала полномасштабного российского вторжения по материалам Службы безопасности Украины было начато 208 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП). При этом 78 фигурантов получили подозрение в совершении преступлений.

Также известно, что в мае прошлого года церкви УПЦ МП проверяли на пропаганду идеологии «русского мира».

