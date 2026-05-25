Ярославль атаковали беспилотники: власти рф перекрыли выезд в сторону Москвы

В россии в ночь на 25 мая заявили об очередной атаке беспилотников. На фоне угрозы дронов в Ярославской области временно перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы.

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев и пишуть мониторинговые каналы.

19 мая 2026, 19:54

Ограничения ввели «в целях обеспечения безопасности». Движение перекрыли на участке от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Местные власти также заявили о работе российской ПВО и призвали жителей воздержаться от поездок в этом направлении до объявления отбоя воздушной опасности.

Российские мониторинговые Telegram-каналы ночью сообщали о массовой атаке неизвестных беспилотников по территории рф. По их данным, в воздушном пространстве россии якобы фиксировали сотни дронов.

По состоянию на утро официальной информации о разрушениях или пострадавших в Ярославской области не поступало.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 22 мая атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Это предприятие является одним из самых мощных в россии и находится на расстоянии около 700 километров от границы Украины.

Кроме этого, украинские военные нанесли удары по нефтеперекачивающей станции в Ярославской области, а также по одному из крупнейших российских НПЗ в Нижегородской области. Оба объекта играют ключевую роль в обеспечении топливом оккупационной армии рф.

