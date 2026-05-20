Московский НПЗ остановил работу после массированной атаки дронов – СМИ

Московский нефтеперерабатывающий завод временно остановил переработку нефти после массовой атаки украинских беспилотников 17 мая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

18 мая 2026, 19:31

По данным собеседников агентства, работу НПЗ приостановили для минимизации рисков, хотя удар нанес незначительные повреждения российскому предприятию. По предварительным оценкам, возобновление производства может занять несколько дней.

Местные власти сообщили, что, предварительно, во время атаки пострадали 12 человек – большинство из них были строителями, которые работали у центрального входа на предприятие.

Как отмечается, этот нефтеперерабатывающий завод расположен в юго-восточной части Москвы и обеспечивает поставки топлива в российскую столицу.

Московский НПЗ принадлежит компании «Газпромнефть». Сообщается, что в 2024 году завод переработал 11,6 млн тонн нефти и произвел: 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.

Как известно, 17 мая Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны Украины совершили серию поражений по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Московской области рф.

Напомним, для поражения вражеских целей в Московской области рф Силы обороны применили вооружение украинской разработки.

Кроме этого, впоследствии Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ и нефтеперекачивающую станцию в россии.

