Московский НПЗ остановил работу после массированной атаки дронов – СМИ

Мир
Читати українською
Московский нефтеперерабатывающий завод временно приостановил переработку нефти после атаки беспилотников на Подмосковье 17 мая.
фото: росСМИ

Московский нефтеперерабатывающий завод временно остановил переработку нефти после массовой атаки украинских беспилотников 17 мая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Самые массированные атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье 2025–2026На инфографике – атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье за последние два года, когда их интенсивность начала расти.

По данным собеседников агентства, работу НПЗ приостановили для минимизации рисков, хотя удар нанес незначительные повреждения российскому предприятию. По предварительным оценкам, возобновление производства может занять несколько дней.

Местные власти сообщили, что, предварительно, во время атаки пострадали 12 человек – большинство из них были строителями, которые работали у центрального входа на предприятие.

Как отмечается, этот нефтеперерабатывающий завод расположен в юго-восточной части Москвы и обеспечивает поставки топлива в российскую столицу.

Московский НПЗ принадлежит компании «Газпромнефть». Сообщается, что в 2024 году завод переработал 11,6 млн тонн нефти и произвел: 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.

Как известно, 17 мая Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны Украины совершили серию поражений по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Московской области рф.

Напомним, для поражения вражеских целей в Московской области рф Силы обороны применили вооружение украинской разработки.

Кроме этого, впоследствии Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ и нефтеперекачивающую станцию в россии.

Также на инфографике «Слово и дело» – 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия Москва Атака Дрон Нефтебаза НПЗ Удары по рф
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Вражеские войска ударили по Днепру, ранены гражданские
Московский НПЗ остановил работу после массированной атаки дронов – СМИ
Вэнс ответил на предложение Ирана о передаче обогащенного урана россии
Сырский заявил, что число наступательных действий ВСУ впервые превысило российские атаки
итогиУдар рф по Прилукам и объявление подозрения четырем судьям Верховного Суда. Главное за день
Есть все условия, чтобы создать три смены военных для ротаций – Сырский
Сырский рассказал о соотношении потерь Украины и россии на фронте
инфографикаОт 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф
НАТО изучает возможность запуска миссии в Ормузском проливе для защиты судов – Bloomberg
авторская колонкаЯдерные учения и не только: угрожает ли Беларусь войной Украине
Больше новостей