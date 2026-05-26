В Молдове требуют выслать посла рф из-за его заявления о «давлении на русскоязычных»

Либеральная партия Молдовы требует «выдворить» из страны посла рф Олега Озерова после его заявлений о якобы языковом давлении на русскоязычное население непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает местное издание NewsMaker со ссылкой на заявление политсилы.

Как отмечается, 24 мая Озеров заявил, что Кишинев якобы «постоянно давит на россиян» и русскоязычное население непризнанного Приднестровья. В частности, российский посол выразил недовольство тем, что в рамках мирного урегулирования приднестровского конфликта жителям региона предлагают изучать румынский язык, который является государственным в Молдове.

В партии подчеркнули, что высказывания российского посла являются «вмешательством во внутреннюю политику страны».

«Заявления Олега Озерова, в которых изучение румынского языка – официального языка нашего государства – называют «языковым давлением», являются попыткой запугивания и прямым вмешательством во внутренние дела нашего государства. Молдова является независимым государством, а ее языковое и культурное устройство определяется Конституцией. Мы считаем недопустимым, чтобы Москва претендовала на право диктовать правила жизни нашим гражданам», – говорится в заявлении.

Сообщается, что Либеральная партия призывает выслать Озерова с территории Молдовы, а также лишить аккредитации других сотрудников посольства россии в Кишиневе, которые «принимают участие в запугивании и пропаганде».

Как известно, недавно российский диктатор владимир путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства для людей, живущих в Приднестровье – непризнанном регионе Молдовы.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду осудила новый указ главы Кремля. В Кишиневе считают, что это может быть связано с попыткой привлечь новых бойцов для войны в Украине.

Также 25 мая стало известно, что путин подписал закон об использовании армии для «защиты» россиян за рубежом.

