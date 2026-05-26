Власти рф намеренно заселяют ВОТ Украины африканцами и кавказцами – разведка

Российская федерация сознательно совершает этноцид, меняя этнический состав населения на временно оккупированных территориях Украины. Кремль заселяет порабощенные территории выходцами из рф, а также гражданами других государств.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Телеграм-канале.

Таким образом россия все больше усугубляет демографический кризис, поскольку на этих территориях сейчас низкая рождаемость и высокая смертность.

Оккупанты, по данным разведки, в частности, заселяют временно оккупированные украинские земли выходцами из стран Центральной Азии, Африки и Кавказа, вытесняя украинское население.

«В настоящее время москва продолжает активно увеличивать долю неукраинского населения, заселяя порабощенные территории выходцами из рф и гражданами других государств – прежде всего стран Центральной Азии, Африки и Кавказа», – говорится в сообщении.

Чтобы заполнить эти украинские территории, марионетки путина назначают российских чиновников на длительные сроки в оккупационные администрации, а также направляют выходцев из рф на работу на ВОТ Украины на 5-летний срок по госпрограммам.

Используют и финансовые поощрения. Предоставляют целевое/льготное ипотечное кредитование для переселенцев на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. А на территории Крыма и Херсонщины предлагают земельные участки выходцам из рф (около 4 тыс. человек в 2025 году).

«Демографическая ситуация в оккупации стремительно ухудшается. Например, по итогам 2025 года естественный прирост населения на ВОТ Донецкой области составил минус 9,9% (минус около 10 человек на каждые 1000 человек населения) – это в 2,4 раза хуже, чем средний показатель на территории россии», – говорится в сообщении.

Доля умерших лиц трудоспособного возраста на оккупированной части Донетчины в 2025 году составила 10,9 тыс. человек, а уровень смертности этой категории населения составил 6,8%, что превышает среднемировые показатели. В целом смертность от травм и внешних факторов в прошлом году здесь составила 146,1 на 100 тыс. населения, из них более 83% умерших – это лица трудоспособного возраста.

«Геноцидная война и целенаправленная преступная политика государства-агрессора россии приводят к постепенному вытеснению местного населения и изменению демографического и этнонационального состава временно оккупированных территорий Украины», – подытожили в разведке.

