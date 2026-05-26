Обвиняемый нардеп Шевченко просит забрать его дело у ВАКС

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит ходатайство об определении подсудности в уголовном производстве по обвинению народного депутата Евгения Шевченко в легализации (отмывании) более 9 млн грн, полученных преступным путем.

Об этом говорится в решении ВАКС от 19 мая, сообщает «Слово и дело».

«18 мая 2026 года средствами электронной почты от защитника в суд поступило ходатайство об отложении подготовительного судебного заседания, поскольку Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда назначено рассмотрение поданного защитником в порядке ч. 3 ст. 34 УПК Украины ходатайства об определении подсудности в уголовном производстве», – отмечается в документе.

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу Евгению Шевченко в легализации средств. По версии следствия, нардеп пообещал должностным лицам частной фирмы помочь с разрешением на перевозку минеральных удобрений через украинскую границу. За это он получил на счет близкого лица денежные средства. Вместе с тем, выяснилось, что политик никакой законной помощи не оказывал, а деньги оставил себе.

Завладев средствами компании, он решил легализовать их, создав видимость законности происхождения для приобретения дорогостоящего имущества. Сначала деньги перечислили якобы за предоставление юридических услуг на счета фирмы, принадлежащей близкому родственнику нардепа. Часть этих средств была переведена на другой счет и использована третьим лицом для покупки двух автомобилей BMW F95 X5M и Mercedes-AMG G63 общей стоимостью более 9 млн. грн.

После этого нардеп начал использовать автомобили как якобы приобретенные за доходы от предпринимательской деятельности.

Напомним, другое подозрение Евгению Шевченко было объявлено в ноябре 2024 года. По версии следствия, нардеп систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах россии. В частности, он «распространял фейки российской пропаганды о событиях в нашем государстве и его внешнеполитическом курсе».

