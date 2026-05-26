ВАКС продлил обязанности судье Западного апелляционного хозсуда

Высший антикоррупционный суд продлил до 30 июня срок действия обязанностей, возложенных на судью Западного апелляционного хозяйственного суда Ирины Малех по делу о получении неправомерной выгоды вместе с экспредседателем ЗАГС Борисом Плотницким, экспредседателями Хозсуда Львовской области Михаилом Юркевичем.

Такое решение 30 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн к судье Ирине Малех. На нее возложили следующие обязанности: обязанностями: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении места своего проживания и места работы; не отлучаться за пределы Украины без разрешения; не общаться с рядом лиц; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей удовлетворить. Продлить подозреваемой (Малех – ред.) на два месяца, но в пределах срока досудебного расследования, срок действия обязанностей», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему и действующему председателям Хозсуда Львовской области. По данным следствия, подозреваемые пообещали за 1 млн долларов обеспечить принятие «нужных» решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя. В ходе следствия детективы и прокуроры задокументировали передачу части неправомерной выгоды на сумму 75 тыс. дол.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.