Апелляционная палата оставила под арестом подозреваемого судью из Одесщины

Апелляционная инстанция не увидела оснований для изменения решения о продлении срока содержания под стражей.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей до 29 июня судью Ренийского районного суда Одесской области Ивана Бошкова. Ему не изменили альтернативу в виде залога в размере 1 млн грн.

Такое решение 21 мая приняла АП ВАКС, говорится на сайте Судебных властей, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении судье Ивану Бошкову. По версии следствия, он получил 800 евро и 300 долларов неправомерной выгоды за решение по делу о контрабандных сигаретах. Как установили следователи, в Ренийский райсуд поступили материалы в отношении водителя, у которого изъяли табачные изделия без акцизных марок. Кроме административной ответственности, суд должен был решить и судьбу изъятого товара. Судья Бошков настаивал на передаче денег в обмен на положительное решение.

Высший антикоррупционный суд взял под стражу судью Бошкова с альтернативой 2 млн грн залога. Впоследствии дело передали в НАБУ и САП. ВАКС продлил до 29 июня арест Бошкова, но уменьшил залог до 1 млн грн. Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это решение. 21 мая АП ВАКС оставила решение без изменений.

Напомним, 29 марта 2023 года НАБУ и САП разоблачили судью Киевского райсуда Одессы Людмилу Салтан «на горячем». По данным следствия, служитель Фемиды получила средства от гражданина за принятие положительного решения по гражданскому делу в его пользу. Ее разоблачили сразу после получения неправомерной выгоды.

