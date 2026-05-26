Апелляционная палата оставила под арестом подозреваемого судью из Одесщины

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей до 29 июня судью Ренийского районного суда Одесской области Ивана Бошкова. Ему не изменили альтернативу в виде залога в размере 1 млн грн.

Такое решение 21 мая приняла АП ВАКС, говорится на сайте Судебных властей, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении судье Ивану Бошкову. По версии следствия, он получил 800 евро и 300 долларов неправомерной выгоды за решение по делу о контрабандных сигаретах. Как установили следователи, в Ренийский райсуд поступили материалы в отношении водителя, у которого изъяли табачные изделия без акцизных марок. Кроме административной ответственности, суд должен был решить и судьбу изъятого товара. Судья Бошков настаивал на передаче денег в обмен на положительное решение.

Высший антикоррупционный суд взял под стражу судью Бошкова с альтернативой 2 млн грн залога. Впоследствии дело передали в НАБУ и САП. ВАКС продлил до 29 июня арест Бошкова, но уменьшил залог до 1 млн грн. Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это решение. 21 мая АП ВАКС оставила решение без изменений.

Напомним, 29 марта 2023 года НАБУ и САП разоблачили судью Киевского райсуда Одессы Людмилу Салтан «на горячем». По данным следствия, служитель Фемиды получила средства от гражданина за принятие положительного решения по гражданскому делу в его пользу. Ее разоблачили сразу после получения неправомерной выгоды.

