Глава МЭА предупредил, что коммерческих запасов нефти в мире осталось на считаные недели

Глава Международного энергетического агентства заявил, что коммерческие запасы нефти в мире стремительно сокращаются и могут исчерпаться в течение нескольких недель из-за войны на Ближнем Востоке и перебоев с поставками.
Фото Reuters

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что коммерческие запасы нефти в мире сокращаются чрезвычайно быстрыми темпами и при нынешних условиях их может хватить лишь на несколько недель.

Об этом пишет Reuters.

По его словам, ситуация на глобальном рынке нефти резко ухудшилась из-за военного конфликта между Ираном и Израилем, а также перебоев в судоходстве в районе Ормузского пролива. Это существенно осложнило поставки нефти и привело к стремительному истощению коммерческих резервов.

Бироль отметил, что частично дефицит удалось компенсировать за счёт высвобождения стратегических запасов, которые добавили примерно 2,5 млн баррелей в сутки на мировой рынок. В то же время он подчеркнул, что такие резервы не являются долгосрочным решением и их использование лишь временно стабилизирует ситуацию.

Он также обратил внимание на сезонные факторы: в Северном полушарии начинается период весенних полевых работ и летних путешествий, что традиционно повышает спрос на дизельное топливо, бензин, авиационное топливо и удобрения. Это дополнительно ускоряет сокращение запасов.

По оценкам агентства, нефтяная отрасль уже фиксирует рекордно быстрое истощение коммерческих запасов. Аналитики предупреждают, что общее сокращение предложения нефти в 2026 году может достичь около 3,9 млн баррелей в сутки из-за последствий конфликта и нарушения логистических маршрутов.

В МЭА также отмечают, что до начала эскалации на рынке наблюдался профицит нефти и высокий уровень запасов, однако ситуация кардинально изменилась за короткий период.

Напомним, недавно Соединённые Штаты впервые начали масштабное высвобождение сырой нефти из своего стратегического резерва (SPR) для иностранных партнёров. Первые партии топлива уже направляются в Турцию и страны Европы.

Как известно, мировые запасы нефти стремительно сокращаются из-за войны на Ближнем Востоке. Рынок приближается к минимуму за 8 лет, а эксперты предупреждают о возможном скачке цен и дефиците топлива уже в ближайшее время.

Нефть Энергетика Ближний Восток Война на Ближнем Востоке
