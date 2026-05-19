Цены на нефть упали на 2% после решения Трампа отложить удар по Ирану

Мировые цены на нефть снизились примерно на 2% во вторник, 19 мая, на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о отложении запланированного удара по Ирану для проведения переговоров по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июле упали на $2,26 (2%) – до $109,84 за баррель. Американская нефть WTI с поставкой в июне подешевела на $1,22 (1,1%) – до $107,44 за баррель.

Падение произошло после того, как накануне оба эталонных сорта достигли самых высоких уровней с начала мая на фоне обострения ситуации в регионе.

Ключевым фактором остается неопределенность относительно возможной эскалации и рисков для поставок нефти через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного газа.

В Пакистане подтвердили, что передали новое мирное предложение между Вашингтоном и Тегераном, однако прогресс переговоров остается медленным.

Аналитики отмечают, что рынок реагирует на сигналы возможной деэскалации, но риски перебоев с поставками сохраняются, особенно с учетом ситуации на морских маршрутах.

Дополнительное давление на рынок также оказали новости о рекордном сокращении стратегических запасов нефти в США и продлении санкционных решений в отношении российских энергоресурсов. Reuters отмечает, что инвесторы внимательно следят за дальнейшими заявлениями сторон и развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированную военную атаку США по Ирану после обращения лидеров стран Персидского залива.

Как известно, в понедельник, 18 мая, мировые цены на нефть продолжали расти на фоне риска новой эскалации на Ближнем Востоке после обстрела атомной электростанции в Объединенных Арабских Эмиратах.

