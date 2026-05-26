У «Резерв+» появилась возможность оформить отсрочку для еще одной категории лиц

В Резерв+ расширили список граждан, которые могут оформить отсрочку онлайн. Теперь такая возможность доступна для научных работников.
В приложении «Резерв+» расширили список граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Теперь такая возможность доступна для научных работников заведений высшего образования и научных учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Воспользоваться услугой могут работники, чьи данные актуализированы в Единой государственной электронной базе по образованию. В частности, в системе должно быть подтверждено основное место работы, занятость не менее 0,75 ставки, а также право на отсрочку по соответствующей должности в сфере высшего образования или науки.

Кроме того, учреждение должно быть внесены в ЕГЭБО как осуществляющие научную деятельность и прошедшие государственную аттестацию. Отсрочка доступна также работникам Президиума НАН Украины и национальных отраслевых академий наук.

В Минобороны уточнили, что услуга работает в автоматическом режиме. Для подачи заявки необходимо авторизироваться в приложении, выбрать категорию «Работы высшего и профобразования, ученые» и отправить запрос. После этого система самостоятельно проверит информацию в государственных реестрах и вышлет результат.

«В случае ошибки или невозможности оформить отсрочку онлайн, не нужно сразу идти в ТЦК. В первую очередь обратитесь к своему работодателю (кадровой службе или администрации заведения) – вероятнее всего, ваши данные в системе ЕГЭБО устарели, и их нужно срочно проверить или обновить», – добавили в Минобороны.

Напомним, в Украине в середине июня начнут действовать новые правила бронирования военнообязанных работников, работающих по совместительству. Отныне такие лица будут учитываться в квоте бронирования только на одном предприятии.

Теперь для подтверждения критичности предприятия и бронирования работников средняя зарплата должна составлять не менее трех минимальных – 25 941 грн.

А ранее сотрудники Минобороны рассказали украинским военнообязанным, в каких случаях они могут рассчитывать на автоматическое продление отсрочки через «Резерв+».

