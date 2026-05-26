Нардепы провалили голосование за законопроект о налоге на посылки до €150

Верховная Рада Украины не приняла законопроект №12360 об оценке эффективности таможни, а также отдельные его правки, касающиеся налогообложения международных посылок стоимостью до 150 евро.

Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Сначала депутаты не поддержали поправки, а затем «провалили» голосование и за сам законопроект. За него отдали голоса только 127 нардепов.

К тому же, в зале Парламента не хватило голосов и на отправку документа на повторное чтение.

Было набрано 222 голоса из 226 минимально необходимых. Это означает, что закон отклонен.

Как сообщил народный депутат и первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк, теперь правительство должно вносить новый законопроект.

«Оппозиция хотела провести нормальный закон. Но «Слуги» завалили принятие его без правок о посылках, а когда эти правки сбили, то был план туда повторно загнать правки по посылкам, но даже на это им не хватило голосов», – написал нардеп.

Как известно, налогообложение посылок входило в так называемый «большой налоговый законопроект», который является частью обязательств Украины перед МВФ и ЕС. Это обязательное требование иностранных партнеров для продолжения внешнего финансирования на нынешнем этапе. Без решения этого вопроса программа может быть приостановлена.

Ранее мы сообщали, что Украина должна принять закон о введении налога на недорогие посылки из-за границы, иначе программа финансирования с Международным валютным Фондом на 8,1 млрд долларов может оказаться под угрозой.

Также премьер-министр Украины Юлия Свириденко информировала, что Украина вместе с МВФ будет искать альтернативу внедрению НДС для ФЛП.

А 20 мая єврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис сообщил, что Европа согласовала выплату Украине в размере 8,35 млрд евро на бюджетные нужды.

