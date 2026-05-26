Нидерланды передали партию военной помощи для Сил беспилотных систем

Нидерланды передали Украине новую партию военной помощи для Сил беспилотных систем. В пакет вошли более 60 пикапов Toyota Hilux, а также современные беспилотные комплексы.

Об этом сообщает Укринформ.

По словам руководителя оперативной группы Taskforce Ukraine при Минобороны Нидерландов Симона Вуды, автомобили закупили у гражданских производителей, после чего адаптировали для нужд армии. Пикапы передадут подразделениям, работающим с ударными и перехватывающими дронами, чтобы обеспечить их мобильность на фронте.

«Это лишь часть большего пакета помощи, который мы уже передали и еще передадим», – добавил Вуда.

Он также подчеркнул, что Нидерланды делают акцент не только на поставках вооружения, но и обеспечении полного цикла поддержки украинских военных. По его словам, вместе с техникой Украина получает запчасти, боеприпасы, переведенную документацию и необходимое обучение для работы с новыми системами.

Напомним, недавно сообщалось, что Норвегия объявила о новом вкладе в поддержку Украины, выделив 2,8 млрд норвежских крон через механизм PURL для финансирования закупки американского вооружения, которое должно усилить украинскую оборону.

Также сообщалось, что Испания передаст Украине около сотни бронемашин VAMTAC и боеприпасы.

