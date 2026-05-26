Обвиняемому оперативнику управления СБУ в очередной раз продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 15 июля срок действия обязанностей, возложенных на старшего оперуполномоченного по особо важным делам Службы безопасности Украины в Винницкой области Вячеславу Катериничу. Его обвиняют в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 15 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд продлил арест Катеринича на два месяца с альтернативой 6 млн грн залога. Эти средства были внесены и он вышел из-под стражи. На обвиняемого возложили следующие обязанности: не отлучаться из Винницкой области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями по поводу обстоятельств этого уголовного производства; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие обязательств.

«Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Катеринича – ред.). Установить срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого, до 15 июля 2026 года включительно», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пограничнику в предоставлении неправомерной выгоды работнику СБУ через посредника. По версии следствия, служащий Госпогранслужбы предоставил сотруднику спецслужбы неправомерную выгоду за непринятие мер по разоблачению своей противоправной деятельности. Неправомерная выгода предоставлялась в криптовалюте USDT (сумма эквивалентная 355 тысяч долларов) на криптокошелек посредника, привлеченного правоохранителем. После поступления полной суммы средств на криптокошелек посредника они были обналичены и переданы правоохранителю.

