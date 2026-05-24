Киев массированно атаковали баллистикой: что известно о последствиях (дополнено)

В ночь на 24 мая столицу Украины атаковали ракетами. В Киеве прогремела серия взрывов после предупреждения Воздушных сил ВСУ о баллистике в направлении города.
Киев ночью 24 мая подвергся массированной атаке баллистическими ракетами. Пострадали три человека, в городе есть разрушения.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По словам Ткаченко, есть информация о повреждении жилого дома в Шевченковском районе столицы. Детали и масштабы разрушений уточняются.

Атака продолжается, в городе сохраняется повышенная опасность. Воздушные силы ВСУ сообщают о новых пусках ракет в направлении Киева.

Ранее также сообщалось об угрозе применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Дополнено. На данный момент есть информация о пожарах или разрушениях в Шевченковском, Подольском, Соломенском, Дарницком районах Киева. В результате обстрела, по последним данным, пострадали три человека, двоим из них оказали помощь на месте.

Также известно, что:

  • в Подольском районе зафиксировано падение обломков на территорию нежилой застройки, там возник пожар;
  • в Соломенском районе обломки упали на одноэтажный частный жилой дом, также есть повреждения;
  • в Дарницком районе обломки попали в крышу многоэтажки, пожар не зафиксирован, однако есть вызов медиков.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о вероятности массированной атаки, а также сообщал о том, что россияне могут снова ударить по Украине «Орешником».

Стоит отметить, что эту ракету россияне применяли дважды: в 2024 году, ударив по Днепру, а также в январе этого года, нанеся удар во Львовской области.

