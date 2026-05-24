Киев массированно атаковали баллистикой: что известно о последствиях (дополнено)

Киев ночью 24 мая подвергся массированной атаке баллистическими ракетами. Пострадали три человека, в городе есть разрушения.
Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Отмечается, что столицу массированно атаковали баллистическими ракетами.
По словам Ткаченко, есть информация о повреждении жилого дома в Шевченковском районе столицы. Детали и масштабы разрушений уточняются.
Атака продолжается, в городе сохраняется повышенная опасность. Воздушные силы ВСУ сообщают о новых пусках ракет в направлении Киева.
Ранее также сообщалось об угрозе применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
Дополнено. На данный момент есть информация о пожарах или разрушениях в Шевченковском, Подольском, Соломенском, Дарницком районах Киева. В результате обстрела, по последним данным, пострадали три человека, двоим из них оказали помощь на месте.
Также известно, что:
- в Подольском районе зафиксировано падение обломков на территорию нежилой застройки, там возник пожар;
- в Соломенском районе обломки упали на одноэтажный частный жилой дом, также есть повреждения;
- в Дарницком районе обломки попали в крышу многоэтажки, пожар не зафиксирован, однако есть вызов медиков.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о вероятности массированной атаки, а также сообщал о том, что россияне могут снова ударить по Украине «Орешником».
Стоит отметить, что эту ракету россияне применяли дважды: в 2024 году, ударив по Днепру, а также в январе этого года, нанеся удар во Львовской области.
