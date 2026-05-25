Россия ночью атаковала Украину более 260 дронами: ПВО сбила большинство целей

Российские войска в ночь на 25 мая атаковали Україну 262 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал 262 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 246 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Напомним, вечером 24 мая российские оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Дружковке, в результате авиаудара погибла женщина, а как минимум пять человек получили ранения.

А в Киеве количество пострадавших в результате массированной российской атаки в воскресенье, 24 мая, выросло до 87 человек, трое из них – дети. В столице продолжается ликвидация последствий обстрела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.