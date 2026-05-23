Россия ночью атаковала Украину более чем 100 дронами: сколько сбила ПВО

В ночь на субботу, 23 мая, российские войска совершили атаку по территории Украины, применив 124 беспилотника различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, россияне запускали ударные БПЛА типа Shahed, в частности реактивные модификации, а также дроны «Гербера», «Италмас» и беспилотники-имитаторы «Пародия». Пуски осуществлялись из районов Курска, Шаталово, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Крыма.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 102 вражеских дрона на севере, востоке и юге страны.

В то же время зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на девяти локациях. Кроме того, обломки сбитых беспилотников упали еще в пяти местах.

Напомним, российская армия вечером, 21 мая, атаковала город Днепр. Удар пришелся по двум многоэтажкам, где вспыхнул пожар.

В тот же день враг атаковал жилой район Сум, в результате чего пострадали люди.

