Доллар США установил новый исторический максимум по отношению к гривне

Гривна обновила исторический минимум по отношению к доллару США. В среду, 27 мая, курс американской валюты будет закреплен на уровне 44,2767 грн.
Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора.
Это почти на четыре копейки превышает курс доллара, установленный на 26 мая. При этом предыдущий рекорд стоимости был зафиксирован 25 мая – 44,2619 грн за доллар.
Евро же будет торговаться на уровне 51,51 грн – за сутки стоимость упала на 1 копейку.
На инфографике «Слово и дело» – как украинцы продавали и покупали валюту во время полномасштабной войны.
