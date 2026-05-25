Рф ударила по многоэтажке в Павлограде: загорелись квартиры, есть пострадавшие

В понедельник, 25 мая, российские военные атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Ударом оккупантов повреждены многоэтажка, автомобили и прилегающая территория. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Телеграм-канале.

На месте удара вспыхнул пожар, который перекинулся на многоэтажку. Также сгорел автомобиль, припаркованный рядом с подъездом. Взрывной волной выбило окна.

По данным руководителя ОВА, пострадали пять человек, все в состоянии средней тяжести. Медики госпитализировали их в местные больницы. Среди раненых – 18-летний юноша, мужчины 43 и 45 лет. А также на амбулаторное лечение с места удара забрали 6-летнего ребенка.

«Уже пятеро пострадавших в Павлограде. Среди них – 6-летний мальчик. Ребенок на амбулаторном лечении. Госпитализированы трое взрослых. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести», – говорится в сообщении Ганжи.

Также мы сообщали, что в результате комбинированной массированной атаки российской федерации на Киев в ночь на 24 мая в больницах столицы до сих пор находится 21 пострадавший.

В ту ночь российские военные нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар пришелся на Киев, в результате чего утром 25 мая в ГСЧС сообщили уже о 87 пострадавших. Среди раненых – трое несовершеннолетних. Масштабные повреждения зафиксированы во всех районах столицы: разрушены дома и админздания, повреждены транспорт и станция метро. Также горел рынок в центре столицы. Два человека погибли.

По данным президента Владимира Зеленского, в результате массированной российской атаки на Украина в целом пострадали около 100 человек, еще четверо гражданских погибли.

Кроме этого, стало известно, что ночью 25 мая россия продолжила атаки на Украину и выпустила 262 цели. Воздушные силы сбили почти все.

Также мы информировали, что российские войска сбросили авиабомбу на многоэтажку в Дружковке Донецкой области. В результате атаки погибла женщина, еще пятеро гражданских ранены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.