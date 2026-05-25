Верховный суд готов рассмотреть жалобу на заключение экс-руководителя ГСА

Верховный суд назначил на 28 июля рассмотрение жалобы на приговор, которым к 3 годам лишения свободы приговорили бывшего главу Государственной судебной администрации Алексея Сальникова за злоупотребление влиянием.

Такое решение 15 мая принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-главу ГСА Алексея Сальникова в злоупотреблении влиянием и приговорил к 3 годам лишения свободы. Апелляционная палата ВАКС оставила этот приговор без изменений. Потому его защитник подал кассационную жалобу на приговор.

_«Закончить подготовку и назначить уголовное производство по кассационной жалобе осужденного (Сальникова – ред.) на приговор ВАКС от 6 августа 2025 года и определение Апелляционной палаты ВАКС от 2 декабря 2025 года, до рассмотрения в кассационном порядке Верховным Судом коллегией судей 11:00 28 июля 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, по версии обвинения, глава ГСА в марте текущего года получил от физлица 7500 долларов. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5000 долларов передать судьям Верховного суда за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

В дальнейшем глава ГСА обещал посодействовать в вынесении решения судьями Верховного суда, в том числе через привлечение к этому его бывшего председателя Всеволода Князева. Однако, после разоблачения экс-руководителя ВСУ на получении неправомерной выгоды, поведение Сальникова резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не намерен возвращать полученную им неправомерную выгоду.

